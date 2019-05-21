"Ноги оторву": известная ведущая сорвалась из-за хамства

Лариса Вербицкая считается эталоном телеведущей: всегда элегантная, сдержанная и непринужденная. Сложно представить, что ей пришлось отстаивать свои права в борьбе с коллегой-хамом.

Лариса Вербицкая дала откровенное интервью. Она рассказала о работе на телевидении и внутренней жизни сотрудников. "На телевидении интриг не избежать, но я старалась не погружаться в них. Некогда было. Считаю, интриги от безделья – когда нечем заняться", – сообщила звезда экрана.

И все же как-то раз она стала невольной участницей конфликта. Соведущим Ларисы оказался крайне несдержанный коллега. "Со всеми разговаривал свысока, был неуважителен, хамил. Управы на него не было. У него была громкая фамилия, как у одного из членов политбюро (дело было во времена СССР). Все его сторонились и побаивались: вдруг родственнику нажалуется", – начала рассказ Вербицкая.

Она приходила домой в слезах и жаловалась мужу: "Этот хам не дает мне жить и нормально работать!" Супруг советовал поговорить с коллегой, причем в жесткой форме. Лариса отказывалась – мол, язык не повернется, но потом набралась решимости.

"После очередной порции хамства нависла над ним, высказала все, что о нем думаю, и пообещала, что, если не прекратит издеваться, ноги ему оторву. Он сначала впал в ступор, а потом заорал: "Ты пожалеешь о своих словах!" И настрочил кляузу..." – цитирует Вербицкую "Собеседник".

Ее вызвали к руководству. "Говорят, Вы угрожали коллеге. Это правда?" – спросил мой теленачальник. Он почти улыбался: не мог поверить, что хрупкая девушка способна произнести такие страшные слова, как ему донесли. Я ответила: "Конечно, неправда! Я сказала еще хуже!" – призналась ведущая.

Ту историю замяли и перевели в шутку, которую потом друг другу рассказывали телевизионщики. А невоспитанного сотрудника вскоре уволили.