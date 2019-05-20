Знаменитый певец скончался на 62-м году жизни

Французский исполнитель Нильда Фернандес ушел из жизни в возрасте 61 года. Печальную новость сообщили родственники музыканта. Согласно предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Нильда Фернандес стал популярен благодаря композиции Madrid, Madrid. Французский артист несколько лет жил в Москве и даже успел поработать с российским исполнителем Борисом Моисеевым, сообщает Life.ru.
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