Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года
Поргина заговорила о новом браке
С момента смерти Николая Караченцева прошло всего семь месяцев. Близкие во всем поддерживают артистку.
Не так давно вдова была у экстрасенса. Он предупредил, что через пару лет женщина еще раз выйдет замуж и будет очень счастлива.
Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова
Супруга Олега Газманова впервые прокомментировала заявление о болезни артиста и слухи о возможном разводе. Женщина дала откровенное интервью.
Марина Муравьева-Газманова обратила внимание, что после провокационного выпуска СМИ все чаще стали делиться скандальными подробностями личной жизни артиста. Она отметила, что совсем не злится на репортеров, а относится к сложившейся ситуации с иронией.
Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала
Телеведущая Лариса Гузеева решила послушаться поклонников и отправилась в салон красоты. Звезда пообещала вернуть себе прежний цвет волос.
Накануне телеведущая опубликовала в Stories видеозапись, на которой она сидит в кресле. "В моднющем салоне исправляю себе цвет волос и делаю стрижку", – рассказала своим подписчикам звезда. Лариса Гузеева добавила, что в скором времени покажет новый образ.
Брежнева и Меладзе показали постельное видео
Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе практически не рассказывают поклонникам о своей личной жизни. Недавно супруги решили изменить своим принципам и опубликовали видеозаписи, сделанные в постели.
Забавные ролики оценили пользователи. Многие из них пришли в восторг от того, что супруги даже спустя несколько лет брака позволяют себе подурачиться. "Красивая пара", "Прекрасная семья", – написали комментаторы.
Алибасов оплакивает смерть близкой женщины
Известный продюссер и солист группы "На-На" Бари Алибасов выложил новый пост в своем Instagram. Мужчина сообщает о трагической смерти близкого человека.
Накануне вечером скропостижно скончалась пресс-аташе легендарной группы Людмила Николаева. Женщина сотрудничала с коллективом почти с самого начала его основания – около 30 лет.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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