Все самые свежие разоблачения и скандалы из жизни звезд вы найдете на сайте "Дни.ру". Мы собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года.

Поргина заговорила о новом браке

С момента смерти Николая Караченцева прошло всего семь месяцев. Близкие во всем поддерживают артистку.

Не так давно вдова была у экстрасенса. Он предупредил, что через пару лет женщина еще раз выйдет замуж и будет очень счастлива.

Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова

Супруга Олега Газманова впервые прокомментировала заявление о болезни артиста и слухи о возможном разводе. Женщина дала откровенное интервью.

Марина Муравьева-Газманова обратила внимание, что после провокационного выпуска СМИ все чаще стали делиться скандальными подробностями личной жизни артиста. Она отметила, что совсем не злится на репортеров, а относится к сложившейся ситуации с иронией.

Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала

Телеведущая Лариса Гузеева решила послушаться поклонников и отправилась в салон красоты. Звезда пообещала вернуть себе прежний цвет волос.

Накануне телеведущая опубликовала в Stories видеозапись, на которой она сидит в кресле. "В моднющем салоне исправляю себе цвет волос и делаю стрижку", – рассказала своим подписчикам звезда. Лариса Гузеева добавила, что в скором времени покажет новый образ.

Брежнева и Меладзе показали постельное видео

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе практически не рассказывают поклонникам о своей личной жизни. Недавно супруги решили изменить своим принципам и опубликовали видеозаписи, сделанные в постели.

Забавные ролики оценили пользователи. Многие из них пришли в восторг от того, что супруги даже спустя несколько лет брака позволяют себе подурачиться. "Красивая пара", "Прекрасная семья", – написали комментаторы.

Алибасов оплакивает смерть близкой женщины

Известный продюссер и солист группы "На-На" Бари Алибасов выложил новый пост в своем Instagram. Мужчина сообщает о трагической смерти близкого человека.

Накануне вечером скропостижно скончалась пресс-аташе легендарной группы Людмила Николаева. Женщина сотрудничала с коллективом почти с самого начала его основания – около 30 лет.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

