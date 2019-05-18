Людмила Поргина собралась замуж в четвертый раз
Актриса утверждает, что после гибели мужа у них сохранилась духовная связь. Она часто разговаривает с ним, задает вопросы, на которые всегда получает ответы. Однажды она спросила, стоит ли ей оставаться жить в этом мире без него. "И тут как шарахнет солнце, как будто выпрыгнуло из моря, и лучи, лучи – я все поняла. Да, есть постоянная связь между людьми – живыми и мертвыми", - поделилась женщина.
В феврале с ней произошел несчастный случай. На праздновании дня рождения единственного сына Поргина упала. Это случилось 24 числа. На удивление, она подскользнулась буквально на ровном месте. На площадке, где раньше часто гулял ее покойный муж, в одном месте стекала вода. Из-за этого образовался тонкий слой льда.
"Летела так, что понимала: поломаюсь вся, поэтому успела выставить руку", – рассказала артистка.
В результате четыре перелома с осколками, операция с четырехчасовым наркозом. Николай явился жене во сне накануне и успокоил ее. Все прошло успешно, сейчас Людмила идет на поправку, сообщает сайт "Комсомольская правда".
А не так давно вдова была у экстрасенса. Он предупредил, что через пару лет женщина еще раз выйдет замуж и будет очень счастлива.
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