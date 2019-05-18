Брежнева и Меладзе показали постельное видео

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе практически не рассказывают поклонникам о своей личной жизни. Недавно супруги решили изменить своим принципам и опубликовали видеозапись, сделанную в постели.

Накануне в личном микроблоге исполнительница разместила забавный видеоролик. Она пожаловалась поклонникам, что супруг не разрешил ей попробовать борщ. "Мне не дали борща!", – рассказала певица. "Ты съела полкастрюли!", – напомнил ей Константин Меладзе. "Это же мало!", – ответила ему Вера Брежнева.

Позднее подобный ролик появился и на странице самого продюсера. Он признался, что совсем не любит хорошую погоду и с нетерпением ждет, когда придет плохая. "А я люблю плохую!", – приводит слова Константина Меладзе издание "7Дней". В этот момент за кадром можно услышать смех его супруги.

Забавные ролики оценили пользователи. Многие из них пришли в восторг от того, что супруги даже спустя несколько лет брака позволяют себе подурачиться. "Красивая пара", "Прекрасная семья", – написали комментаторы.

Напомним, что в октябре 2015 года певица Вера Брежнева тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Отношения между ними завязались, когда исполнительница была участницей группы "ВИА Гра".

До этого звезда состояла в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. В 2009 году у пары родилась дочь Сара. А спустя три года Вера Брежнева сообщила журналистам о расставании с супругом.