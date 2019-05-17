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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 мая 2019 года

Максим Фадеев. Фото: www.globallookpress.com
Если вы случайно пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд – не огорчайтесь. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 мая 2019 года. 
прочитано 425 раз

"Это провал": Фадеев жестко приложил Эрнста из-за аннулирования итогов шоу "Голос.Дети"

Накануне, 16 мая, стало известно, что Первый канал отменил результаты финала конкурса "Голос.Дети". Однако продюсер Максим Фадеев убежден, что это решение не спасет репутацию проекта.

Первый канал 16 мая выпустил официальное заявление, сообщив промежуточные итоги проверки, инициированной после финала шоу "Голос.Дети". Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка" и решила аннулировать результаты.

Информация дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах

17 мая 2019, 14:53

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