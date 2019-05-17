У могил Доренко и Началовой ошиваются "мутные" персонажи
Сегодня, 17 мая, в церемониальный зал Троекуровского кладбища пришли сотни людей. Родные, коллеги и поклонники прощались с легендарным журналистом Сергеем Доренко. Они возлагали к гробу цветы, произносили траурные речи и вспоминали заслуги умершего.
Однако не все присутствующие на церемонии скорбели по усопшему: были и те, кто просто глазел, как на представлении. Тут и там сновали так называемые "похоронные гастролеры" – люди, которые специально приходят посмотреть на звезд в гробу. Примечательно, что эти ротозеи не пропускают ни одного подобного мероприятия.
Журналисты уже давно приметили этих "мутных" персонажей, ведь те ходят на церемонии прощания как на работу. "Похоронные гастролеры" привлекают к себе внимание присутствующих и с удовольствием дают комментарии прессе.
Например, одна пенсионерка призналась, что после прощания с журналистом Сергеем Доренко пойдет посмотреть на могилу Юлии Началовой. Причем таких как она, на мероприятии собралось много.
Также в очереди к гробу был замечен старик с длинными седыми волосами и бородой. Сначала он приставал к посетителям кладбища с выдуманными историями о Сергее Доренко, а после громко пел песни. Об этом сообщает Telegram-канал "Медиакиллер".
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