У могил Доренко и Началовой ошиваются "мутные" персонажи

Тело известного журналиста предали земле. На похоронах Сергея Доренко были замечены очень подозрительные персоны.

Сегодня, 17 мая, в церемониальный зал Троекуровского кладбища пришли сотни людей. Родные, коллеги и поклонники прощались с легендарным журналистом Сергеем Доренко. Они возлагали к гробу цветы, произносили траурные речи и вспоминали заслуги умершего.

Однако не все присутствующие на церемонии скорбели по усопшему: были и те, кто просто глазел, как на представлении. Тут и там сновали так называемые "похоронные гастролеры" – люди, которые специально приходят посмотреть на звезд в гробу. Примечательно, что эти ротозеи не пропускают ни одного подобного мероприятия.

Журналисты уже давно приметили этих "мутных" персонажей, ведь те ходят на церемонии прощания как на работу. "Похоронные гастролеры" привлекают к себе внимание присутствующих и с удовольствием дают комментарии прессе.

Например, одна пенсионерка призналась, что после прощания с журналистом Сергеем Доренко пойдет посмотреть на могилу Юлии Началовой. Причем таких как она, на мероприятии собралось много.

Также в очереди к гробу был замечен старик с длинными седыми волосами и бородой. Сначала он приставал к посетителям кладбища с выдуманными историями о Сергее Доренко, а после громко пел песни. Об этом сообщает Telegram-канал "Медиакиллер".