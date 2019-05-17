"Скажите спасибо Повалий": врачи спасают выброшенную матерью девочку
Стали известны подробности судьбы девочки, брошенной матерью в одной из московских поликлиник. Врачи обнаружили малютку утром в пятницу, на вид девочке около трех лет. Все, что она пока смогла сказать – это два слова, "мама" и "Ната".
По словам врачей, ребенок в окружении чужих людей ведет себя довольно спокойно. Малышка с аппетитом поела с утра, и с удовольствием взяла из рук медсестры яблоко. Более того, медики отметили самостоятельность ребенка – девочка сама может раздеться и одеться, спокойно укладывается спать.
Единственное, что бедняжка не смогла сделать – рассказать, откуда она родом, и что с ней произошло. Сейчас родителей девочки разыскивают следователи. Причем неожиданную зацепку им подкинула певица Таисия Повалий.
Медперсонал больницы заочно передает благодарность певице и считает, что ее песни сам бог послал для спасения ребенка. Дело в том, что укладывая малышку спать, одна из врачей включила ей одну из композиций народной артистки Украины, и девочка отреагировала, судя по всему, узнав знакомый голос. Более того, по словам медиков, ребенок в целом реагирует на украинскую речь активнее, чем на русскую. Не исключено, что малышка родилась где-то на просторах Незалежной.
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