"Скажите спасибо Повалий": врачи спасают выброшенную матерью девочку

Найденная в столичной поликлинике девочка узнала голос Таисии Повалий. Таким образом, певица помогла пролить свет на тайну происхождения ребенка.

Стали известны подробности судьбы девочки, брошенной матерью в одной из московских поликлиник. Врачи обнаружили малютку утром в пятницу, на вид девочке около трех лет. Все, что она пока смогла сказать – это два слова, "мама" и "Ната".

По словам врачей, ребенок в окружении чужих людей ведет себя довольно спокойно. Малышка с аппетитом поела с утра, и с удовольствием взяла из рук медсестры яблоко. Более того, медики отметили самостоятельность ребенка – девочка сама может раздеться и одеться, спокойно укладывается спать.

Единственное, что бедняжка не смогла сделать – рассказать, откуда она родом, и что с ней произошло. Сейчас родителей девочки разыскивают следователи. Причем неожиданную зацепку им подкинула певица Таисия Повалий.

Медперсонал больницы заочно передает благодарность певице и считает, что ее песни сам бог послал для спасения ребенка. Дело в том, что укладывая малышку спать, одна из врачей включила ей одну из композиций народной артистки Украины, и девочка отреагировала, судя по всему, узнав знакомый голос. Более того, по словам медиков, ребенок в целом реагирует на украинскую речь активнее, чем на русскую. Не исключено, что малышка родилась где-то на просторах Незалежной.