В России заплевали Лазарева после провала на "Евровидении-2019"

Падение певца в букмекерском рейтинге вызвало шквал критики в его адрес. Представляющий нашу страну на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев подвергся нападкам пользователей Сети.

"В России столько талантов! Непонятно, почему второй год подряд послали Лазарева", "У Лазарева отличный голос, один из лучших. К сожалению, победа будет не его", "Никак нахапаться не могут. Дай дорогу молодым!", "Как может опуститься тот, кто не поднимался?" – заплевали россияне Сергея Лазарева. Многие считают, что получить победу на международном музыкальном конкурсе исполнителю не под силу.

Во втором полуфинале "Евровидения-2019" будут бороться 18 участников. Это исполнители из России, Азербайджана, Австрии, Албании, Армении, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Румынии, Хорватии, Швейцарии и Швеции. Лишь десять из них получат путевку в финал, сообщает "Москва 24".

Как писали "Дни.ру", если до полуфинала участник от нашей страны Сергей Лазарев входил в первую тройку претендентов на победу, то после выступления других талантливых артистов опустился на один пункт в турнирной таблице финала "Евровидения-2019". Он занял четвертое место из пяти в рейтинге зрительских ожиданий.

Напомним, что Сергею Лазареву предстоит выйти к зрителям 16 мая в 22:00 мск под номером 13. Для выступления певец выбрал лирическую композицию Scream. Сообщалось, что полуфиналисты конкурса столкнулись с техническими проблемами. На грани срыва оказалось и выступление участника от России, отмечает "Царьград". "Евровидение-2019" проходит в Израиле.