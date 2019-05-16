Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 мая 2019 года
Шокирующие подробности родов Алины Кабаевой
Новость о рождении двойни у Алины Кабаевой стала настоящей сенсацией. Журналисты взяли интервью у одной из пациенток роддома, где якобы произвела малышей на свет прославленная гимнастка.
Алина Кабаева не прокомментировала эти данные, и любопытствующие журналисты отправились в тот самый госпиталь. Они поговорили с клиентками клиники, чтобы выяснить, рожала ли там гимнастка, и что вообще происходило в учреждении в последнее время.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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