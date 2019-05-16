Семья избавилась от дома Жанны Фриске

Журналисты выяснили, откуда семья певицы Жанны Фриске достала почти восемь миллионов для оплаты огромного долга перед "Русфондом".

На днях "Русфонд" заявил о том, что родственники Жанны Фриске перевели на его счет семь миллионов 980 тысяч рублей. По словам представителя благотворительной организации, эти средства были получены в результате реализации имущества, доставшегося по наследству близким певицы.

Журналисты сайта "Комсомольская правда" выяснили, что речь идет об участке земли и особняке в Истринском районе Подмосковья. Его строил для певицы и их сына телеведущий Дмитрий Шепелев. Кто купил двухэтажный особняк звезды, не сообщается.

Кстати, у артистки есть еще квартира в центре Москвы. Желая узнать подробности, репортеры попытались связаться с близкими исполнительницы. Родители Жанны, услышав, что с ними хотят пообщаться представители прессы, отказались от диалога. Чуть более разговорчивой оказалась ее младшая сестра Наталья: "Никакое имущество мы не распродаем! До свиданья!"

Шепелев посоветовал адресовать все вопросы "Русфонду". Между тем организация ждет от наследников звезды полного погашения долга. Средства направят на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.

Напомним, что "Русфонд" в рекордные сроки собрал для Жанны Фриске 69 миллионов рублей, 11 из которых пошли на оплату долга перед клиникой в Майами, где лечилась певица. Еще 32 миллиона она попросила направить на лечение девяти тяжелобольных детей.

Оставшиеся 25 миллионов перевели на счет артистки 19 октября 2014 года. После смерти Фриске выяснилось, что не использовали 21 миллион рублей. При этом деньги были сняты со счета матерью исполнительницы.

"Русфонд" потребовал объяснений и возврата средств. Семья Жанны Фриске не смогла документально отчитаться о расходах, и организация подала в суд. В 2017 году было вынесено постановление: деньги должны вернуть наследники певицы – родители и ее шестилетний сын Платон.

