Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 мая 2019 года.



"Россия 1" в шоке от гей-скандала на "Евровидении"

"Россия 1" не смогла подобрать слов, чтобы прокомментировать ситуацию с "Евровидением". Для нашей страны это просто неприемлемый формат, народ до сих пор в шоке.



Тем временем трансляция до сих пор доступна на сайте. Источник "Говорит Москва" поведал, что все не так однозначно. По его словам, "Россия 1" не может менять оригинальную трансляцию. Значит, гей-скандала невозможно было избежать в любом случае.

"Он страшно кричал": Кудрявцева отреагировала на откровения Топалова

Лера Кудрявцева не смогла остаться равнодушной к видео, опубликованному Владом Топаловым. Популярная телеведущая дала волю эмоциям при виде оголившегося артиста и его сына.



Недавно Топалов обнародовал ролик, в котором несет на руках спящего малыша. Лица ребенка не видно – отец заботливо прикрыл мальчика одеяльцем. "Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил с Божьей Помощью!" – пояснил Влад. В комментариях к посту отметилась лицо шоу "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева.

Пугачева свалила свой провал на больного певца

Алла Пугачева поехала на конкурс Евровидение-1997 вместо Валерия Меладзе. Певец неожиданно заболел, и Примадонне пришлось самой представлять свою песню.

"Я должна была ехать как композитор, но певец, которому была предназначена песня (если вы обратили внимание, там мужской текст, слава Богу, что он и так, и так мог быть произнесен) заболел и не мог петь. Мне было достаточно странно исполнять эту песню. Я думала, для кого ж спеть ее? Я же должна видеть человека, которому я эту песню посвящаю. Никого, кроме Гурченко, у меня в голове не возникло", – напоминает рассказ Аллы Пугачевой об этом событии телеграм-канал "Русский шаффл".

Дряблая грудь Бони стала предметом насмешек

Модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Виктория Боня похвасталась снимком на своей странице в Instagram.

Многим поклонникам понравился кадр. А вот скандальный блогер Лена Миро разнесла модель в пух и прах в своем Telegram-канале. "Ну явно не в платье, взятом напрокат, которое сползает с дрябленькой сиси", – написала она.

"Наградить посмертно": Малахов в трауре из-за жуткого горя

Телеведущий поддержал предложение члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна. Андрей Малахов уверен, что подвиг бортпроводника рокового рейса Москва – Мурманск Максима Моисеева должен быть оценен по достоинству.



Телеведущий требует справедливости. "Член экипажа самолета рейса Москва – Мурманск, бортпроводник Максим Моисеев действительно достоин Золотой Звезды Героя России с горькой формулировкой "Наградить посмертно", – заявил он в своей колонке.



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