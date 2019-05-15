"Он страшно кричал": Кудрявцева отреагировала на откровения Топалова

Лера Кудрявцева не смогла остаться равнодушной к видео, опубликованному Владом Топаловым. Популярная телеведущая дала волю эмоциям при виде оголившегося артиста и его сына.

Влад Топалов вместе с женой Региной Тодоренко и сыном Майклом отдыхает в Турции. Знаменитости регулярно делятся с подписчиками своих аккаунтов в Instagram фотографиями и видео. Нередко героем публикаций становится их пятимесячный наследник. Недавно Топалов обнародовал ролик, в котором несет на руках спящего малыша. Лица ребенка не видно – отец заботливо прикрыл мальчика одеяльцем.

"Успокоил бэра значит успокоил сына😎 бэр – медведь по английски (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил🖤 с Божьей Помощью!" – пояснил Влад. Судя по голосу за кадром, видео снимала Регина. Телеведущая обрадовалась, увидев, что мужу удалось успокоить малыша.

В комментариях отметилась ее коллега – лицо шоу "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева. "Какие милые , мимими !!! 😍" – эмоционально отреагировала гламурная блондинка на откровения Топалова.

Кстати, она воспитывает дочь Марию, которой летом исполнится год. Комментаторы предположили, что сын Влада Топалова и Регины Тодоренко вполне может стать женихом для наследницы Леры Кудрявцевой. Как к подобной перспективе относятся сами знаменитости, неизвестно.

Напомним, что певец и телеведущая стали родителями в начале декабря 2018 года. Мальчик появился на свет в одном из столичных роддомов. Влад Топалов и Регина Тодоренко предпочли не делать шоу из рождения малыша, в отличие от многих коллег. Они выписались без помпы, в окружении самых близких.