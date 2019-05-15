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Шоу-бизнес

"Россия 1" в шоке от гей-скандала на "Евровидении"

Евровидение-2019. Фото: pixabay.com
"Россия 1" не смогла подобрать слов, чтобы прокомментировать ситуацию с "Евровидением". Для нашей страны это просто неприемлемый формат, народ до сих пор в шоке.

Продолжение: На "Евровидении" с участием Лазарева разгорелся страшный гей-скандал
прочитано 57948 раз

Целующиеся мужчины в кадре крайне озаботили россиян. В самом центре скандала оказался федеральный канал.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Судя по всему, руководители "России 1" не меньше остальных ошарашены произошедшим. В пресс-службе заявили, что не могут прокомментировать случившееся. Тем временем трансляция до сих пор доступна на сайте

Источник "Говорит Москва" поведал, что все не так однозначно. По его словам, "Россия 1" не может менять оригинальную трансляцию. Значит, гей-скандала невозможно было избежать в любом случае. 

Напомним, инцидент произошел накануне. Во время прямой трансляции в кадр попали два целующихся мужчины. Это произошло, когда выступала израильская певица Дана Интернэшнл. После парочка еще не раз попадала в кадр.

Как писали "Дни.ру", такой поворот событий грозит "России 1" штрафом от 50 тысяч до миллиона рублей. И если окажется, что при трансляции "Евровидения" не был указан возрастной ценз, то это можно трактовать как пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних.

Автор: Екатерина Плискина15 мая 2019, 12:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Саша
Ответить
Россия полностью тронулась на гей тематике, что у вас других проблем не осталось, что осталось решить последнюю в области сексуальной ориентации своего населения? Вы уже конечно позаботились чтоб у всех россиян есть достойная зарплата, образование, качественное и воистину БЕСПЛАТНОЕ здравоохранения и бесплатное снабжение жизненно необходимых медикаментов, как вам осталось только позаботиться об их нравственных устоях!? Доходы от добычи "народного достояния" утекают олигархам за бугор, народ нищенствует, вымирает или свалиает за бугор, а вы всё пытаетесь его контролировать, что ему можно смотреть, с кем можно спать и кого любить. Очнись Россия !!!
Гость
Ответить
откуда столько пид..ов в комментах?
Гость
Ответить
Гость
Фу, как отвратительно. Этот телеканал и так был неинтересным, а теперь вообще противно... Выключу его на своём тв, чтобы случайно не включить когда-нибудь:)
Надеюсь, данный канал оштрафуют за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Вы несовершеннолетний? Идиотская привычка прикрываться детьми.
Гость
Ответить
Гость
Намотай себе на ус:
у нас в стране пропаганда гомосексуализма запрещена законом.
А если тебе и твоим однополым партнерам по сексу это не нравится, то скатертью дорога:
чемодан - вокзал - гейропа!
Поцелуй двух влюблённых это не пропаганда. А вот гомофобное брюзжание неудовлетворенных пузатых особей перед монитором компьютера - вот это противно.
Толерантность имеет два параллельных пути ,один путь это сострадание и понимание ,другой параллельный путь в пропасть ,а бездну ,всем защитникам и пропагандистам толерантности предлагаю : а давайте на наши, особенно ваших глазах ,профиля и маньяка будут насиловать и убивать ваших детей,при этом вы обязаны мило улыбаться и почувствовать и понимать пидофила и маньяка , не нужно нам навязывать извращения и нетрадиционные виды любви, если всем это противно ,а нас большинство ,учитывайте наше мнение и занимайтесь нетрадиционной любовью не публично ,в своих определенных для вас заведениях .
Ответить
Гомосексуалистом рождаются но это редкость , гомосексуалистом становятся ,гомосексуалистов выращивают сначала для себя затем для других ,
Гость
Ответить
Правду не скроешь. И что в России тоже все это есть и не меньше чем где либо. У них открыто у нас закрыто. Просто замазали глаза этим законом. это сравнимо с обильным макияжем на лице "красавицы"
Гость
Ответить
Грозит? Это Россия 1!!! Им ничего не грозит... Они слишком тесно связаны с Властью, чтоб их штрафовали. Тут скорее вас оштрафуют, за публикацию этой новости, про их новость
Гость
Ответить
Маржэ
У нас в стране пропаганда гомофобии, а не гомосексуализма.
Намотай себе на ус:
у нас в стране пропаганда гомосексуализма запрещена законом.
А если тебе и твоим однополым партнерам по сексу это не нравится, то скатертью дорога:
чемодан - вокзал - гейропа!
Гость
Ответить
С чего это я должен уезжать из своей страны из-за мракобесов говнохранителей 😅 мы добьёмся справедливости и законности здесь 💕💕💕❤️
Гость
Ответить
Фу, как отвратительно. Этот телеканал и так был неинтересным, а теперь вообще противно... Выключу его на своём тв, чтобы случайно не включить когда-нибудь:)
Надеюсь, данный канал оштрафуют за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.
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