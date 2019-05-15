Дряблая грудь Бони стала предметом насмешек
Экс-участница "Дома-2" выбрала для светского мероприятия длинное красное платье со шлейфом и декольте. Позируя фотографам, модель игриво оголила плечо и грудь. "В каком образе вы ожидали увидеть меня на церемонии открытия этого Каннского кинофестиваля?" – спросила Виктория Боня подписчиков в соцсети.
Многим поклонникам понравился кадр. А вот скандальный блогер Лена Миро разнесла модель в пух и прах в своем Telegram-канале. "Ну явно не в платье, взятом напрокат, которое сползает с дрябленькой сиси", – написала она. "Не ожидали вообще увидеть тебя в Каннах после скандала, когда кучу эскортниц поймали на незаконном проникновении на красную дорожку этого фестиваля в прошлом году", – добавила Миро.
Лена выразила уверенность, что персонал кинофестиваля "дает выйти туда любой девке за 100 евро". "Фотограф из Японии, кстати, пытается сфоткать фотографа Бони. Хочет разоблачить, наверное…" - съязвила блогер.
Ранее Виктория Боня рассказала, как оказалась на дне рождения бразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2" заверила, что игрок сам прислал приглашение, от которого она не смогла отказаться. Виктория Боня прилетела на торжество в Париж, где был организован фуршет.
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