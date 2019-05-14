Страдавшая алкоголизмом российская актриса умерла в психушке

Татьяна Гаврилова снялась во многих фильмах. Она была успешной актрисой, однако проблемы в личной жизни заливала спиртным.

Татьяне Гавриловой 5 мая исполнилось бы 80 лет. Артистка прославилась благодаря участию в фильмах "Берегись автомобиля", "Крейцерова соната", "Визит дамы", "Калина красная". Интересно, что в последней картине она снялась вместо Людмилы Гурченко. Написанную для нее роль Люсьен Василий Шукшин в итоге отдал Татьяне Гавриловой.

Говорят, будто актриса не оправдала надежд режиссера "Калины красной". По слухам, Гаврилова злоупотребляла алкоголем, в том числе на съемочной площадке. Василия Шукшина уговаривали заменить артистку, но тот очень жалел ее, пишет "Экспресс газета".

Спиртным Гаврилова глушила боль из-за незавидной женской доли. Она была замужем дважды, причем с последним супругом, художником Эдуардом Курочкиным прожила 20 лет, но детей так и не родила. Актриса пила от одиночества. По слухам, компанию ей часто составляла коллега по цеху Изольда Извицкая.

В итоге Гаврилова оказалась в психиатрической лечебнице. Лариса Лужина, пришедшая навестить однокурсницу, ужаснулась. Некогда цветущая женщина превратилась в наголо обритую развалину без верхних зубов. Она передвигалась в инвалидном кресле, не чувствовала вкуса пищи и не могла разговаривать.

В клинике для душевнобольных Татьяна Гаврилова и умерла на 62-м году. Актрису похоронили на Долгопрудненском кладбище.