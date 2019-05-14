Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 мая 2019 года
"Вот шельма": народ в шоке от сенсационной истории о Началовой
Обывателям не дает покоя ситуация с продажей квартиры певицы. Многие уверены, что Юлия Началова незадолго до смерти провернула сложную многоходовку с недвижимостью.
Журналисты нашли расписку, согласно которой Началова несколько лет назад продала Фролову долю в элитных апартаментах за 20 миллионов. После расставания с певицей хоккеист не предъявлял претензий на имущество, однако Юлия заявила, что не получала денег, и пошла в суд.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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