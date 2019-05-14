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Шоу-бизнес

"Я абсолютно растерян": результаты ДНК-теста ошарашили Шепелева

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Известная актриса Алена Галлиардт попала в непростую ситуацию. За помощью звезда обратилась в программу "На самом деле" Дмитрия Шепелева.  

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Восемь лет назад актриса Алена Галлиардт получила письмо от родного отца, с которым не общалась много лет. Пожилой мужчина сообщил, что у артистки есть сестра – Светлана Ильина, которая живет в Омске.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Он также озвучил Алене свою последнюю волю: после его смерти Галлиардт должна связаться с сестрой и поделить с ней его элитную трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Также в конверте артистка нашла архивную фотографию отца с маленькой Светланой.

Галлиардт начала разыскивать родственницу. Вскоре с ней связалась некая женщина, которая назвалась Светланой Ильиной. В доказательство своих слов незнакомка предъявила еще несколько фотографий из семейного архива. Алена уже готова была поделить с предполагаемой сестрой квартиру, однако Ильина отказалась оформлять наследство, заявив, что потеряла паспорт. Светлана потребовала сделать дарственную на половину апартаментов. Причем подарить часть жилплощади Галлиардт должна не новоиспеченной родственнице, а ее дочери.

Артистка заподозрила неладное и предложила предполагаемой сестре пройти исследование ДНК. Ильина дала согласие на экспертизу.  

После Галлиардт ожидало еще одно потрясение: появилась другая женщина, которая тоже назвалась ее сестрой. Эта женщина по состоянию здоровья не смогла появиться на шоу "На самом деле", однако согласилась предоставить генетический материал для проведения теста ДНК. Ведущий проекта Дмитрий Шепелев озвучил результаты исследования.

"Прямо сейчас я открою первый конверт с результатами генетической экспертизы между Аленой Галлиардт и той женщиной, которая сейчас отсутствует в студии, но она называет себя Светланой Ильиной. На данный момент она находится в одной из московских больниц. Вероятность того, что вы являетесь единокровными сестрами, составляет 99,9%. Это означает, что та женщина является вашей сестрой", – сообщил шоумен.

У присутствующих в студии "На самом деле" после оглашения результатов появился резонный вопрос: кто этот человек, который пришел в студию и претендует на чужое имущество? Меж тем дама продолжала настаивать на своем родстве с артисткой. "Откройте конверт! – кричала Шепелеву она. – Откройте конверт!" Ведущий вскрыл тест на родство под номером два.

"Вероятность того, что вы являетесь сестрами, составляет 99,9%. Это означает, что вы тоже являетесь сестрами. Вот сейчас я абсолютно растерян", – высказался Дмитрий Шепелев.

Шоумен рассказал, что его редакция провела расследование и выяснила, что у сестры артистки как минимум шесть братьев и сестер. Более того, эксперты "На самом деле" сообщили, что женщина в студии – это Медея Барышникова-Шаматава – родная сестра настоящей Светланы Ильиной, которая сейчас лежит в одной из московских клиник.  

Автор: Руслана Алексеева14 мая 2019, 15:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
И кто-то смотрит, эту фигню
И кто-то показывает эту фигню...
Гость
Ответить
И кто-то смотрит, эту фигню
Кино и немцы
Ответить
Вот это сюжет!
Восемь лет "известной" актрисе Алене Галлиард не хватило на то, чтобы разобраться с кем делить свою московскую квартиру...
Теперь, при помощи быдло-шоу первого кАнала, осиротевшая дщерь надеется за несколько серий произвести делёж с шестью внезапно обнаруженными родственниками?
Санта-Барбара отдыхает!
Теле-зомби запасаются попкорном.)))
1

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