"Вот шельма": народ в шоке от сенсационной истории о Началовой

Обывателям не дает покоя странная ситуация с продажей квартиры певицы. Многие уверены, что Юлия Началова незадолго до смерти провернула сложную многоходовку с недвижимостью.

Еще недавно народ лил слезы по безвременно ушедшей артистке. Особо жалели дочь Юлии Началовой – 11-летнюю Веру, ведь остаться без матери – это трагедия, особенно в таком юном возрасте.

Драмы этой ситуации добавило заявление родителей знаменитости о том, что девочка может лишиться части наследства. Якобы экс-возлюбленный певицы хоккеист Александр Фролов может отсудить у Веры половину квартиры.

Журналисты нашли расписку, согласно которой Началова несколько лет назад продала Фролову долю в элитных апартаментах за 20 миллионов. После расставания с певицей хоккеист не предъявлял претензий на имущество, однако Юлия заявила, что не получала денег и пошла в суд.

Точнее за нее это сделала некая организация "Весенние инвестиции". Таинственная компания из Нижнего Новгорода перекупила долг спортсмена у артистки за 15 миллионов и потребовала у Фролова выплаты с процентами – 25 миллионов. Далее выяснилось, что Юлия Началова почему-то прописалась в съемной квартире в городе на Волге и стала со-ответчиком по делу.

После того, как эта мутная, но от того не менее сенсационная история стала известна широкой общественности, народ изменил свое отношение к Юлии Началовой и ее семье. Шокированные обыватели теперь полагают, что артистка была не так проста, как кажется, и считают ее чуть ли не мошенницей.

"Вот шельма. Не востребованная, алиментов не хватало по ходу, так она махинации запустила. 🤢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мне всегда не нравилась ее наигранная улыбка и бегающие глазки..такие мужчины порядочные были рядом,а она все искала героя своего романа...аферистка..", "Началовы, Исаева, их адвокат в шоу пытались одновременно и позорить Фролова, и призывать его "подарить ребенку" "всего какие-то 20 млн" !!! А ведь по этому нижегородскому иску Фролову грозило еще выплачивать 26 млн. При этом Фролов не вступает в словесную перепалку, никого в ответ публично не оскорбляет, защищается строго в правовом поле", – пишут читатели "Дни.ру" о Юлии Началовой.