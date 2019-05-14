Принц Гарри оставил Меган Маркл с ребенком
Представители королевской семьи сообщили, что принц Гарри отправился в Рим для участия в благотворительном матче Sentebale Polo Cup. Состязание пройдет 24 мая.
Организация Sentebale была основана герцогом Сассекским и принцем Сеизо в 2006 году. Сотрудники фонда работают с детьми и молодыми людьми, которые страдают от ВИЧ. Больным предоставляют лекарства и помогают вести активную жизнь.
Принц Гарри будет представлять команду Sentebale St Regis, возглавляемую аргентинским игроком в поло Начо Фигерасом. Их противником станет US Polo Assn, капитаном которой является спортсмен Малкольм Борвик, передает Express.co.uk.
Супруг Меган Маркл ежегодно принимает участие в этом состязании. В прошлом году его команда одержала победу. Почетный приз принцу Гарри вручила бывшая актриса. Она также наградила поцелуем мужа-победителя.
Напомним, что на прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские показали своего первенца журналистам. В Сети быстро распространились фотографии маленького наследника. С новым членом семьи уже познакомились королева Елизавета II и принц Филипп.
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