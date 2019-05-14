Киркорову и Лазареву в Израиле запретили подходить к Мадонне
Утром 14 мая в аэропорту Бен-Гурион совершил посадку специальный рейс. Приезд Мадонны – подарок единоверцам от канадского миллиардера Сильвана Адамса. Филантроп из своего кармана заплатил артистке миллион долларов и взял на себя все расходы по ее пребыванию на Святой земле.
Сумма получилась внушительная, ведь вместе с Мадонной, хоть и отдельным бортом, прибыла ее команда – 135 человек. Это 40 певцов и музыкантов, 25 танцоров, а еще хореографы, режиссеры и сценографы, которые будут заниматься постановкой номера Мэдж. Также звезда прихватила поваров, тренеров по йоге, визажистов и парикмахеров. Говорят, она привезла с собой все – от стиральных машин до еды.
Мадонна исполнит в финале конкурса две песни, но ее выступление превратится в полноценное шоу. Создать его помогут 30 тонн декораций и оборудования, которые доставили транспортным самолетом. Среди декораций есть даже специальный лифт, который, как пишет портал news.israelinfo.co.il, эффектно поднимет певицу.
А вот пообщаться с мировой поп-дивой не получится. Ни Филиппа Киркорова, ни Сергея Лазарева, ни других участников конкурса и членов международных делегаций на пушечный выстрел не подпустят к Мадонне. Для артистки даже построили специальный палаточный городок, где она проведет четыре репетиции.
Киркоров, правда, может просверлить дырки в гостиничном номере – он живет по соседству с Мадонной на одном этаже. Могут они столкнуться и в коридоре. Впрочем, с зарубежной звездой едет столько охраны, что шансы на беседу с ней почти нулевые.
Добавим, что мировые знаменитости часто участвуют в "Евровидении" в качестве специальных гостей. Например, в 2016 году в финале конкурса в Стокгольме с композицией Can't Stop The Feeling появился американский певец Джастин Тимберлейк.
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