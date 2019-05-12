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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 мая 2019 года

Гарик Харламов. Фото: www.globallookpress.com
Даже в выходные звезды не дают поклонникам и журналистам отдохнуть. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 мая 2019 года.
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Харламов жестоко поглумился над раздавленной горем Гузеевой 

Юморист Гарик Харламов едко пошутил над телеведущей. Поклонники Ларисы Гузеевой не оценили идею артиста.

Очередным поводом разыграть звезду стал бал Института костюма Met Gala. Гарик Харламов использовал фото звезды этого вечера – голливудского певца и актера Джареда Лето, который пришел на мероприятие с копией своей головы. В фоторедакторе Гарик Харламов приделал к артисту лицо Ларисы Гузеевой, а к муляжу – собственное изображение. Он выложил снимки Instagram.

Алсу пообщалась с критикующим ее дочь Галкиным

Вокалистка пришла на ток-шоу телеведущего Максима Галкина. Певица Алсу, судя по всему, зла на шоумена не держит.

Артистка появилась в программе "Сегодня вечером" Первого канала. В студии отечественные звезды говорили о Дне Победы, вспоминали о подвигах родственников-фронтовиков, пели песни военных лет. Певица Алсу исполнила композицию "Землянка".

Наломавший дров Галкин посетовал на нелегкую жизнь в замке

Звездная чета провела майские выходные с пользой. Максим Галкин и Алла Пугачева успели отдохнуть и поработать.

В личном Instagram артист опубликовал несколько видеозаписей. На одной из них Максим Галкин расслабляется лежа во дворе своего особняка.

Александр Серов отпраздновал роскошную свадьбу

Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными. Судя по всему, Александр Серов выдал замуж дочь Мишель.

26-летняя наследница знаменитости редко говорит о личной жизни. Однако в Stories своего Instagram она опубликовала фотографии с собственной свадьбы. Александр Серов, вероятнее всего, тоже был на мероприятии. 

Зудина раскрыла правду о молодом любовнике

Актриса Марина Зудина снялась в новом телевизионном проекте. Звезда без стеснения рассказала журналистам об эротических сценах.

Новый возлюбленный артистки всего на несколько лет старше 23-летнего сына Олега Табакова. Марина Зудина сблизилась с молодым мужчиной только в рамках роли. Во время разговора с журналистами звезда отказалась раскрывать имя своего коллеги.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах

Автор: Полина Крылова12 мая 2019, 17:24

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