Зудина раскрыла правду о молодом любовнике
Новый возлюбленный артистки всего на несколько лет старше 23-летнего сына Олега Табакова. Марина Зудина сблизилась с молодым мужчиной только в рамках роли. Во время разговора с журналистами звезда отказалась раскрывать имя своего коллеги.
53-летняя актриса призналась, что откровенные сцены в новом проекте дались ей нелегко. "Приходилось много шутить, чтобы лежать в кровати и не заснуть. Основную нагрузку в плане эротических сцен взяли на себя другие актрисы", – приводит слова знаменитости НТВ.
Марина Зудина добавила, что до сих пор не может оправиться после смерти Олега Табакова. Несмотря на трагедию она с теплом вспоминает своего супруга. "От меня никто не требовал каких-то жертв. Я ни от кого не требовала жертв. Я просто жила светло, счастливо и в любви", – поделилась звезда.
Все свободное время артистка уделяет воспитанию детей. Старший сын Марины Зудиной уже является востребованным актером. Павел Табаков впервые вышел на сцену театра в возрасте 17 лет. Спустя два года он сыграл роль в полнометражном фильме. Сегодня молодой человек получает множество предложений от режиссеров.
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