Харламов жестоко поглумился над раздавленной горем Гузеевой
Очередным поводом разыграть звезду стал бал Института костюма Met Gala. Гарик Харламов использовал фото звезды этого вечера – голливудского певца и актера Джареда Лето, который пришел на мероприятие с копией своей головы.
В фоторедакторе Гарик Харламов приделал к артисту лицо Ларисы Гузеевой, а к муляжу – собственное изображение. Он выложил снимки Instagram.
Некоторым интернет-обывателям юмор Харламова пришелся не по душе. Поклонники телеведущей отметили, что своим глумлением артист добивает раздавленную горем звезду.
Дело в том, что у Гузеевой сейчас непростой период: она тяжело переживает смерть матери. Ведущая призналась, что из-за депрессии ее посещают мысли о самоубийстве. Сейчас Лариса проходит терапию сразу у трех психологов.
Меж тем были и те, кто остался в восторге от поста Гарика. "Все таки снесла тебе голову Гузеева. Аккуратнее со словами😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она добралась до тебя Гарик🤣😁", "Гарик тебе не пугает что тебе идут длинные волосы", – писали фанаты в комментариях.
Отметим, что Лариса Гузеева уже становилась объектом для насмешек в микроблоге артиста. Ранее Гарик Харламов вмонтировал в мультфильм "Простоквашино" и в фильм "Сумерки" кадры из передачи "Давай поженимся", где Лариса Гузеева говорит бранное слово.
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