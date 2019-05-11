Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 мая 2019 года
Озверевшая от голода Борисова набросилась на дочь
Дана Борисова откровенно говорит о своем возрасте и о мерах, которые она принимает для того, чтобы выглядеть всегда красивой. Однако дочь Полина, с которой телеведущая, наконец, помирилась, выдает и не предназначенные для ушей публики секреты.
Полина в своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты. Дана рассказывает, что колет липолитики – для придания лицу более четких очертаний. Полина в своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты.
"Несчастливое детство": сын Рудковской и Плющенко сделал признание
Расписание шестилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши заполнено, в основном, тренировками. Мальчик вместе со своим именитым папой выступает на ледовых шоу и уже самостоятельно зарабатывает деньги, за что подписчики Рудковской не раз ее упрекали в Instagram.
Однако продюсер продолжает отбиваться от нападок пользователей, уверяя, что у нее сына есть свободное время. Так, несколько часов назад на странице Гном Гномыча (так родители ласково называют Сашу), появился пост, в котором мальчик рассказал о своем "несчастливом детстве".
Лорак решили довести до нищеты
Ани Лорак – известная артистка, это имя известно даже тем, кто не интересуется шоу-бизнесом, заявил замглавы Государственной фискальной службы Украины. По словам Евгения Бамбизова, певица выглядит весьма обеспеченной – но при этом не предоставляет в его ведомство информацию о своих доходах.
Как заявил украинский чиновник, многие украинские артисты оказались далеко не самыми образцовыми налогоплательщиками. "Наверное из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок... декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже – несколько гривен). Часто забывают про доходы, полученные за границей", – добавил Бамбизов.
Волочкова заразила москвичей опасной болезнью
Балетную растяжку – почти как у Анастасии Волочковой – решила продемонстрировать девушка на станции Тропарево. Фотография москвички в красном купальнике, растянувшейся в шпагате на фоне информационной стойки, появилось в Instagram столичной подземки.
Реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторым показалось, что задирать ноги в общественном месте неприлично. Другие решили, что "Волочкова уже не та". Однако большинство фолловеров оценили трудолюбие и усилия, которые приложила девушка, чтобы добиться такого результата. Однако выставить балл за исполнение трудного упражнения может только Анастасия Волочкова, признают пользователи.
Бледанс призналась в безумной влюбленности
Эвелина Бледанс в восторге от от архитектуры Венеции. В Италии актриса снимает музыкальное видео, но находит время и для экскурсий по старинным улочкам. 50-летняя звезда призналась, что Венеция ее пленила.
Звезда напомнила подписчикам историю города: Венеция, как известно, славится своими дворцами, построенными на сваях из русской лиственницы. Это дерево в воде с годами превращается в камень. Эвелина Бледанс отмечает, что почти все здания сохранились в первозданном виде. Здесь остались нетронутыми даже уникальные венецианские стекла, напоминающие мозаику.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Телеведущий обрушился на чиновников
Экс-супруга репера Гуфа слегла с нервным срывом
Певица продолжает свою серию разоблачительных признаний
Полина не одобряет увлечений матери
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
Беременна от женатого
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
у моего мужа двое детей от другой женщины
Мне 19 ему 40.
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Мужа приворожили
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
Алсу опозорилась
Секс
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
как простить измену мужа
Мой сын стал много пить
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Почему все мужики козлы?
Не переношу жару
Не хочу идти в школу.
Она хочет замуж, а я не готов.
почему всё так сложно?
Зачем нужен секс
Девушка мне не делает минет.
Хочу густые брови.
Кажется жена мне изменяет
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Убить полковника Сандерса!
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
У меня страх перед насекомыми.