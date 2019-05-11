Майские праздники не стали поводом для звезд обойтись без новых скандалов и разоблачений. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 мая 2019 года.

Озверевшая от голода Борисова набросилась на дочь

Дана Борисова откровенно говорит о своем возрасте и о мерах, которые она принимает для того, чтобы выглядеть всегда красивой. Однако дочь Полина, с которой телеведущая, наконец, помирилась, выдает и не предназначенные для ушей публики секреты.



Полина в своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты. Дана рассказывает, что колет липолитики – для придания лицу более четких очертаний. Полина в своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты.

"Несчастливое детство": сын Рудковской и Плющенко сделал признание

Расписание шестилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши заполнено, в основном, тренировками. Мальчик вместе со своим именитым папой выступает на ледовых шоу и уже самостоятельно зарабатывает деньги, за что подписчики Рудковской не раз ее упрекали в Instagram.

Однако продюсер продолжает отбиваться от нападок пользователей, уверяя, что у нее сына есть свободное время. Так, несколько часов назад на странице Гном Гномыча (так родители ласково называют Сашу), появился пост, в котором мальчик рассказал о своем "несчастливом детстве".

Лорак решили довести до нищеты



Ани Лорак – известная артистка, это имя известно даже тем, кто не интересуется шоу-бизнесом, заявил замглавы Государственной фискальной службы Украины. По словам Евгения Бамбизова, певица выглядит весьма обеспеченной – но при этом не предоставляет в его ведомство информацию о своих доходах.

Как заявил украинский чиновник, многие украинские артисты оказались далеко не самыми образцовыми налогоплательщиками. "Наверное из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок... декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже – несколько гривен). Часто забывают про доходы, полученные за границей", – добавил Бамбизов.

Волочкова заразила москвичей опасной болезнью



Балетную растяжку – почти как у Анастасии Волочковой – решила продемонстрировать девушка на станции Тропарево. Фотография москвички в красном купальнике, растянувшейся в шпагате на фоне информационной стойки, появилось в Instagram столичной подземки.

Реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторым показалось, что задирать ноги в общественном месте неприлично. Другие решили, что "Волочкова уже не та". Однако большинство фолловеров оценили трудолюбие и усилия, которые приложила девушка, чтобы добиться такого результата. Однако выставить балл за исполнение трудного упражнения может только Анастасия Волочкова, признают пользователи.

Бледанс призналась в безумной влюбленности



Эвелина Бледанс в восторге от от архитектуры Венеции. В Италии актриса снимает музыкальное видео, но находит время и для экскурсий по старинным улочкам. 50-летняя звезда призналась, что Венеция ее пленила.

Звезда напомнила подписчикам историю города: Венеция, как известно, славится своими дворцами, построенными на сваях из русской лиственницы. Это дерево в воде с годами превращается в камень. Эвелина Бледанс отмечает, что почти все здания сохранились в первозданном виде. Здесь остались нетронутыми даже уникальные венецианские стекла, напоминающие мозаику.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

