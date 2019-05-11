"Несчастливое детство": сын Рудковской и Плющенко сделал признание
Расписание шестилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши заполнено, в основном, тренировками. Мальчик вместе со своим именитым папой выступает на ледовых шоу и уже самостоятельно зарабатывает деньги, за что подписчики Рудковской не раз ее упрекали в Instagram.
Однако продюсер продолжает отбиваться от нападок пользователей, уверяя, что у нее сына есть свободное время. Так, несколько часов назад на странице Гном Гномыча (так родители ласково называют Сашу), появился пост, в котором мальчик рассказал о своем "несчастливом детстве".
"Немного о моём "несчастливом детстве": играю в игрушки 2-3 часа в день дома, а также между тренировками. Кому интересно узнать мое расписание на неделю, сколько и чем я занимаюсь?" – обратился к подписчикам Саша. На видео он показывает свою комнату и коллекцию игрушек.
Многие подписчики поддержали мальчика, написав, что благодаря труду и тренировкам она сможет совершить множество побед в жизни. "Солнышко, всех завистникам назло, ты будешь чемпионом и счастлив", – написал один из поклонников.
Впрочем нашлись и те, кто снова отреагировал негативно. Так, некоторые пользователи написали, что шестилетний мальчик не должен играть в игры "по расписанию". Другие осудили Яну за попытку реабилитироваться через Instagram.
Ранее 44-летняя Рудковская показала среднего сына, 17-летнего Колю. Звезда рассказала, что с большим трудом уговорила его на съемки, а также пообещала чаще рассказывать о старших детях публике.
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