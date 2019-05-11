Озверевшая от голода Борисова набросилась на дочь
Дана Борисова откровенно говорит о своем возрасте и о мерах, которые она принимает для того, чтобы выглядеть всегда красивой. Однако дочь Полина, с которой телеведущая, наконец, помирилась, выдает и не предназначенные для ушей публики секреты.
Дана рассказывает, что колет липолитики – для придания лицу более четких очертаний. Полина в своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты.
"У нее штук 20 нитей стоит. Однажды собрались куда-то, и я заметила: "Слушай, у тебя на щеке что-то твердое, как комок". Она сама переборщила с уколами, а потом весь вечер обижалась, настроение портила. Дома посмотрела в зеркало и согласилась со мной", – рассказала дочь Борисовой.
И это не единственный повод для конфликтов звездной матери с ребенком. По словам Даны Борисовой, они ведут здороввый образ жизни. "Стараемся питаться мега-правильно! Но иногда могу позволить себе блинчики с рыбой – как в ресторане..., где праздновали два года трезвости", – утверждает телеведущая.
Полина же раскрывает страшную тайну: ее мама иногда ест по ночам. Дочь Борисовой вспоминает, как Дане подарили огромную коробку конфет. "Утром просыпаюсь, смотрю, она спит, а все лицо в шоколаде. Потом выяснили, что прописанные ей витамины для роста волос вызывают повышенный аппетит", – выдала телезвезду девочка.
Не находят согласия мать с Полиной и в вопросе предпринимательства. Дана Борисова собирается открыть свое дело – бюджетный салон красоты. Дочь уверена, что бизнес – это не для Даны. Есть и еще один повод для споров – девочка много времени проводит с гаджетами. Хотя и сама Дана Борисова весьма активна в соцсетях, напоминает StarHit.
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