Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 мая 2019 года
Страшная трагедия убила Цымбалюк-Романовскую
Известие о скоропостижной гибели журналиста стало для всех неожиданность. Бывшая жена актера Армена Джигарханяна убита горем. Она считает, что такие люди, как Сергей Доренко рождаются очень редко.
"Как редко рождаются люди, которые могут влиять на мышление нескольких поколений. И как невыносимо осознавать, что больше никогда… Сергей Доренко", – высказалась Виталина Цымбалюк-Романовская в своем микроблоге. Пользователи соцсети поддержали ее, высказав свои слова соболезнования.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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