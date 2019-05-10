"Лишь бы денег было много": Лолита высказалась о 9 мая
Российская певица Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram пост, посвященный 9 мая. Исполнительница разместила видео с рассказом о немецком концлагере "Освенцим".
"Вот что на самом деле для меня День победы!.. Не видеть, не пережить, не жить дальше после пережитого ужаса!.. Мы многое растеряли от долгого мира... Стали циничней, равнодушней, способными на разное, лишь бы денег было много... Но пусть лучше будет так", – подписала пост певица.
Она добавила, что понимает, что у каждого поколения свои победы в разных сферах – в науке, технике, искусстве. Но все это было бы невозможно без 9 мая. "Спасибо Всем, кто еще остался на Земле и видел войну своими глазами!" – подчеркнула Лолита.
Пользователи поддержали пост Милявской, некоторые обратили же внимание на то, что войны на продолжаются. Так, одна из поклонниц певицы из Донецка пригласила ее посетить непризнанные республики и прочувствовать "гамму утраченных чувств".
"У нас такая перезагрузка произошла, что теперь я горжусь не только дедом, но и всеми моими земляками сегодняшнего дня. Те чувства свободы и верности нашим ценностям и идеалам стоят нам дорого. Но мы не жалеем и сейчас поступили бы так же, как и в 2014-м", – пишет девушка.
Лолита в ответ пообещала, что посетит ДНР и ЛНР. "Обязательно буду!", – написала она.
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