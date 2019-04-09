"Прощай": новость о смерти потрясла фанатов Пьехи
О том, что в жизни Стаса Пьехи произошло ужасное событие, стало известно в социальной сети Instagram. Популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен с неким мужчиной. "Прощай, братик", – отметил певец.
Лаконичная фраза заинтриговала многочисленных подписчиков Стаса Пьехи. В комментариях продюсер Иосиф Пригожин отреагировал: "Он же молодой. Как так?" Убитый горем артист ответил: "41 год, сложно поверить..."
На вопросы, кто этот человек, и что с ним случилось, Стас Пьеха предпочел не отвечать, но дал понять, что тот умер. "Его больше нет", – коротко объяснил популярный исполнитель.
Поклонники выразили соболезнования, высказали слова поддержки и немедленно вступили в полемику друг с другом, пытаясь прекратить поток вопросов к артисту. "Люди, будьте людьми. Что же вы налетели: а кто это, а что это, а что с ним, а как с ним... С вами поделились сокровенным. А вы лезете в душу с грязными ногами", – приструнили подписчиков в комментариях. "Уже неважно, как и почему. Жизнь на Земле – мгновение, но уход – лишь продолжение пути, – философски отметил другой интернет-пользователь.
Отметим, что и сам Стас Пьеха был не раз на волосок от смерти. Певец не скрывает, что в молодости увлекался запрещенными веществами. Однажды он опубликовал видео, где ему 16 лет. Тогда он вместе с бабушкой участвовал в съемках передачи. Стас Пьеха рассказал, что практически не питался и весил 49 килограммов. По его словам, ноги отнимались, и он был вынужден сидеть – не мог передвигаться, пока не пройдет действие наркотика.
В итоге из-за очередной передозировки случился пожар. Тогда молодого человека доставили в больницу в Москве. Стас Пьеха признался, что на поиск реально работающей методики борьбы с наркозависимостью у него ушло больше 20 лет.
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