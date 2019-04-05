Брошенный мужчина "заказал" Елену Корикову
Елене Кориковой написала поклонница, которая, посмотрев старое интервью актрисы, сделала вывод, что многие ее недооценивают, видя только красоту. Между тем, по мнению проницательной поклонницы, Елена производит впечатление умного, глубокого и честного человека. Артистке посоветовали найти "думающего" режиссера, который смог бы раскрыть ее талант.
Послание так тронуло Елену Корикову, что она оставила пространный пост на своей странице в Instagram. Она пояснила, почему получает так мало ролей. "Когда-то один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня – и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим, но хорошим человеком", – начала рассказ артистка.
По ее словам, интервью, о котором говорила поклонница, было одним из последних, где о своей жизни рассказывала она сама. Потом за нее это стали делать другие. "Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была искренна с ними... Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. Сказал, чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед", – сообщила звезда сериала "Бедная Настя".
С тех пор ее жизнь разделилась на две. "В одной я оставалась собой, другая же понеслась по его четко прописанному сценарию. Азарт с каждой статьей возрастал, главное – растоптать", – с сожалением отметила актриса.
Однако Елена Корикова верит, что все будет хорошо, и не унывает. "Никого не виню. Я даже благодарна за эти испытания. Они закалили меня, сделали сильнее духом, еще больше укрепили веру. Так что спасибо Богу за все! Время все и всех расставит по своим местам, ибо сказано: "Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить о помощи, и я помогу!" – завершила пост Елена Корикова.
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