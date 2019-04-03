Киркорову доверили пост вице-президента

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил должность вице-президента "Евровидения" королю российской поп-сцены. Он уверен, что Филипп Киркоров достойно справится с этой ответственной задачей.

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