Киркорову доверили пост вице-президента
Вадим Манукян заявил, что в случае победы пророссийских сил Латвии "Новое согласие" на выборах 25 мая в Европарламент, выдвинувших эксперта в президенты "Евровидения", и утверждения его кандидатуры, он готов предложить пост вице-президента Филиппу Киркорову. По его мнению, певец имеет для этого все необходимые данные.
Киркоров давно стал своим на международном музыкальном конкурсе. "Он человек с огромным опытом, в том числе в организационном плане. Безмерно любит "Евровидение", много раз участвовал в качестве продюсера в этом конкурсе", – пояснил собеседник "Дни.ру".
Он уверен, что навыки Филиппа Киркорова помогут в координации работы "Евровидения". "В этом случае нам с Филиппом удастся сформировать мощную команду, которая позволит "Евровидению" уверенно развиваться и оставить в прошлом политические скандалы, которые были с ним связаны", – сообщил Манукян.
По мнению эксперта, нынешнее руководство конкурса не в силах решить все эти проблемы. "Достаточно вспомнить победу Джамалы вместо Лазарева и проведение "Евровидения" в Киеве вместо Москвы, что привело к отказу Украины пригласить участника от России", – отметил он.
Манукян подчеркнул: "Евровидение" снова должно стать музыкальным, а не политическим конкурсом, смотром молодых талантов, за которых голосуют телезрители. "Не сомневаюсь, что мы вместе с Филиппом Киркоровым сможем вернуть "Евровидению" доброе имя", – резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что певец Сергей Лазарев, который представит Россию на "Евровидении", выступит под номером 13. Поклонники музыканта напомнили, что исполнителю достался порядковый номер Димы Билана – в 2006 году он тоже вышел на сцену "Евровидения" 13-м, сообщает "Царьград".
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