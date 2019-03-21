Киркоров неожиданно объявил имя преемника
Полтора месяца остается до открытия 64-го конкурса песни "Евровидение" в Израиле. Нашу страну снова будет представлять Сергей Лазарев. Он поедет на конкурс с композиций Scream, которую написала "команда мечты" Филиппа Киркорова. Она же ставила номер выступления.
"Я сделал все, что мог, теперь дело за Сергеем, – рассказал Киркоров. – Не сомневаюсь, что он полностью выложится на сцене и покорит сердца европейской публики. Он почти стал победителем несколько лет назад, поэтому теперь все должно быть идеально".
Сделал поп-король и неожиданное признание перед поездкой Лазарева на "Евровидение". "Я считаю, что Сережа Лазарев – мой преемник, – улыбнулся он. – Яркий, амбициозный, живет сценой. Точно так же я считаю себя учеником и преемником Валерия Леонтьева".
Леонтьеву – 70 лет. Киркорову – 51. Лазареву – 35. У них практически одинаковая разница в возрасте – 20 лет. Считается, что каждые 20 лет меняются поколение и вкусы, поэтому в словах поп-короля есть определенная логика.
А недавно, поздравляя с полувековым юбилеем певицу Валерию, Филипп Киркоров сказал, что считает себя преемником Иосифа Кобзона. "Песен, конечно, здоровья и еще как минимум 50 лет! Я тебя буду выносить на руках на сцену, как Иосиф Давыдович Кобзон в свое время – Изабеллу Юрьеву. Не зря же он меня назвал и считает своим преемником", – заявил тогда артист.
Сделано шокирующее заявление
Она заняла четвертое место
Журналистка тешит себя надеждой
Королева "подрезала им крылья"
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Был секс, но встречаться не предложил
Началовой ампутируют ногу
Что происходит с Юлей Началовой?
Люди меня используют
Как вернуться в семью?
Мужчина - скорпион
Посоветуйте легкую диету для похудения
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Обнаружили венерическое заболевание
Сначала машина или квартира?
Екатерина или Виктория
Моника Белуччи
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Дочь хочет сделать тату
Пауза в отношениях это конец?
Виктория
Таблетки для экстренной контрацепии
Жена шарится по карманам
Меган Маркл
Борбата с алкохола е възможна
На подругу замахивается парень
Хочу ее мужа
Жизнь после развода.
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения