Киркоров неожиданно объявил имя преемника

На гала-ужине, посвященном второй церемонии вручения Международной профессиональной премии Bravo, слепило в глазах от звезд. На мероприятие прибыли Джон Траволта, Хелен Миррен, Майкл Болтон и многие другие. Побывал на ужине и корреспондент "Дни.ру".



прочитано 1203 раза