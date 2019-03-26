Участник "Уральских пельменей" получил серьезную травму

Артист Сергей Исаев получил серьезную травму во время игры в хоккей. Об этом участник юмористического шоу "Уральские пельмени" сообщил на странице в Instagram.

В Stories юморист опубликовал фотографию ноги в эластичном бинте. "Знак отдохнуть! Не болейте!", – обратился Сергей Исаев к подписчикам. Эта новость не на шутку напугала многих пользователей. Они стали расспрашивать артиста о самочувствии, а также поинтересовались, примет ли он участие в ближайших концертах.

Позднее артист "Уральских пельменей" поблагодарил поклонников за поддержку. Он отметил, что получил травму во время хоккейного матча. На данный момент звезда восстанавливается дома. "Все нормально. Просто нога решила немного отдохнуть после того, как в нее прилетела шайба. Восстанавливаемся, смотрим фильмы", – передает его слова Teleprogramma.pro.

Напомним, в начале февраля Сергей Исаев отправился вместе с родственниками и друзьями в Таиланд. В видеоролике, опубликованном с отдыха, участник "Уральских пельменей" высмеял россиян, которые не могут позволить себе поездку в другие страны.

Артист с иронией рассказал, что на островах люди "выглядят несчастными", а страшный шторм выкидывает на берег "яхты, красивых женщин, алкоголь". Вместо этого юморист порекомендовал поклонникам посетить курорты Краснодарского края.