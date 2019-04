50-летняя Энистон шокировала снимком с обвисшей грудью

Звезда сериала "Друзья" позировала перед фотографами на пляже Малибу в Калифорнии. Она примерила короткое черное платье с разрезом и обувь на высоком каблуке. Дерзкий образ Дженнифер Энистон дополнила солнцезащитными очками. Позднее актриса переоделась в облегающие шорты и короткий топ.

Папарацци смогли пробраться на съемки и успели сделать несколько снимков. Фотографии быстро разлетелись по Сети. Пользователи обратили внимание, что звезда выглядит постаревшей. По их мнению, артистке стоит отдавать предпочтение более скромным нарядам, потому что декольте подчеркивает ее главный недостаток – обвисшую грудь. Сама актриса игнорирует подобные замечания.

Напомним, в начале февраля Дженнифер Энистон отпраздновала 50-летие. Она устроила роскошную вечеринку в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса: актеры Роберт Дауни – младший и Орландо Блум, певицы Кэти Перри и Барбра Стрейзанд, артистка Дайан Китон и многие другие.

#JenniferAniston 50, goes braless in a black latex dress before flashing the flesh in a bikini top and hotpants for sultry Malibu photo shoot pic.twitter.com/4btde6Okim