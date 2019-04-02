Не только сами знаменитости, но и их супруги, дети, родители, домашние животные и просто знакомые оказываются в центре общественного внимания только из-за того, что оказались под сенью славы звезд. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 апреля 2019 года.



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