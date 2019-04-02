Рудковская решила сменить имя малолетнему сыну
С тех пор, как у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился сын Александр, за мальчиком прочно закрепилось прозвище Гном Гномыч. Это придумали родители, убедившись, насколько идет ему колпак. Однако Александру уже шесть лет, и Яна высказала готовность сменить ему имя в соцсети, где тот так и подписан – Гном Гномыч.
"Как вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице или все-таки на годик еще оставить как мою фишку и мою узнаваемость на просторах Instagram? Решать Вам. Посчитаем потом все за и против", – от лица Александра обратилась к общественности Яна, которая ведет страничку младшего наследника в соцсети.
Судя по комментариям, большинство подписчиков высказались за изменение имени. Пользователи мотивировали это тем, что Александр уже вырос, серьезно занимается фигурным катанием и принимает участие в различных съемках. Кстати, делает это он за зарплату в виде игрушек.
В недавнем интервью Яна Рудковская пояснила, что всех своих детей с раннего возраста старается приучить к тому, что важна каждая копейка, и за нее надо трудиться. "Моя задача – не просто их содержать и давать карманные деньги без счета, а научить зарабатывать. Меня так воспитали, и я надеюсь, что смогу передать это им. Они видят, что каждая копейка достается тяжелым трудом. Сын Саша в новогодние праздники откатал 33 шоу подряд, не пропустив ни одного. За это он получал игрушки. И каждая стоит у него на почетном месте", – поведала Яна Рудковская.
Экс-супруг сомневается в отцовстве
Звезда накрыла скромный стол
Девушка больше не выглядит на свой возраст
Женщине разбили губу
Популярные темы форума
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Мама моего парня ко мне предвзята
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Отец встречается с моими ровесницами
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Не хозяйственная жена
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Где найти богатого мужчину?
Мимические морщины
Безответная любовь
Кручу её на миньет
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)