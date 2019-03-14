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"Не могла ни ходить, ни дышать": Бабкина раскрыла правду о своем тяжелом состоянии

Снежана Бабкина. Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Жена музыканта Сергея Бабкина скоро станет мамой в третий раз. Она рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда в начале беременности она отправилась в тур с группой 5’nizza. 
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Снежана узнала об интересном положении незадолго до начала концертного тура коллектива, но не смогла отменить поездку, потому что было слишком поздно. Она надеялась, что третью беременность она переживет легче, однако в первые недели она испытывала сильный токсикоз.

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"Как только мы поехали в тур, у меня началось такое, что я ни сидеть, ни ходить, ни дышать не могла. Помню, утром открывала глаза и думала: "Господи, скорее бы уже ночь". В туре же еще и жизнь другая: эти постоянные запахи сигарет, кофе, еды меня просто измучили", – поделилась менеджер группы 5’nizza. Женщина до сих пор не понимает, как ей удалось выдержать такой напряженный график.

Сейчас жена Сергея Бабкина чувствует себя хорошо и готовится к рождению ребенка. Она уже даже назвала пол будущего малыша: у пары родится мальчик. По словам менеджера, о поле ребенка она узнала еще много лет назад. "Четыре года назад мне приснился сон, утром я проснулась и говорю Сереже: "Нас с тобой ждет мальчик", – цитирует Снежану украинское издание "Комсомольская правда". 

Напомним, будущие супруги познакомились в 2007 году. Спустя два года они вступили в брак. У пары уже есть двое детей: дочь Веселина и сын Артур. Как отметила Снежана, старшие наследники с нетерпением ждут маленького брата. 

Автор: Полина Крылова14 марта 2019, 12:57
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