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Рудковская ради сына пошла на унижение

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер решила обезопасить шестилетнего Сашу от громкого скандала. Яна Рудковская высказалась о замене музыки в номере ребенка.
прочитано 228 раз

Знаменитость прокомментировала ситуацию с выступлением мальчика в Японии. Дело в том, что ранее организаторы ледовых шоу в Европе и Азии обратились с просьбой не выпускать на лед сына Яна Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко под песню Billie Jean в исполнении Майкла Джексона. Виною тому стал скандальный документальный фильм о короле поп-музыки "Покидая Неверленд".

Яна Рудковская призналась, что лично знала знаменитого певца. По ее словам, их представили друг другу на вечере принца Брунея в 2006 году в Лондоне.

Продюсеру глубоко неприятно то, что происходит в настоящее время вокруг имени музыканта. "Сейчас все пытаются нажиться на его имени различным путями. И я из принципа не хочу смотреть это кино. Мое отношение к Майклу остается прежним. Но 14 апреля мы прекращаем катать номер "Майкл Джексон" и в Европу и Японию едем с новым "Танго Amore", – цитирует Яну Рудковскую Hello.

Материал дополняется

Автор: Валерия Нарская15 апреля 2019, 08:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

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