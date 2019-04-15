Рудковская ради сына пошла на унижение
Знаменитость прокомментировала ситуацию с выступлением мальчика в Японии. Дело в том, что ранее организаторы ледовых шоу в Европе и Азии обратились с просьбой не выпускать на лед сына Яна Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко под песню Billie Jean в исполнении Майкла Джексона. Виною тому стал скандальный документальный фильм о короле поп-музыки "Покидая Неверленд".
Яна Рудковская призналась, что лично знала знаменитого певца. По ее словам, их представили друг другу на вечере принца Брунея в 2006 году в Лондоне.
Продюсеру глубоко неприятно то, что происходит в настоящее время вокруг имени музыканта. "Сейчас все пытаются нажиться на его имени различным путями. И я из принципа не хочу смотреть это кино. Мое отношение к Майклу остается прежним. Но 14 апреля мы прекращаем катать номер "Майкл Джексон" и в Европу и Японию едем с новым "Танго Amore", – цитирует Яну Рудковскую Hello.
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