"Все кончено": жена известного актера рассказала о смерти пятого ребенка

35-летняя супруга известного голливудского актера Алека Болдуина Хилария сделала важное заявление. Она призналась, что потеряла их пятого ребенка.

В браке с 61-летним Алеком Болдуином молодая Хилария умудрилась родить четверых детей. 35-летняя женщина, по профессии инструктор по йоге, в рекордные сроки подарила голливудскому артисту дочь Кармен, а также сыновей Рафаэля, Леонардо и Ромео, причем последний появился на свет менее года назад.

И вот недавно стало известно, что Хилария снова беременна. Однако радость от известия вскоре сменилась тревогой. Оказалось, что плод очень медленно развивается и у него неровный сердечный ритм. Медики предупредили ее, что велик риск выкидыша. Так и случилось.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Хилария Болдуин опубликовала фотографию. на которой запечатлена с супругом и их четырьмя детьми, и объявила печальную новость. "Сегодня во время исследования плода оказалось, что у него нет сердцебиения... так что все кончено... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала супруга Алека Болдуина.

Далее Хилария поблагодарила всех своих неравнодушных подписчиков за любовь и поддержку. "Я окружена такой любовью, мне так повезло. Спасибо всем за внимание, за вашу поддержку и за то, что поделились своими личными историями. Мы сильнее вместе..." – обратилась к общественности Хилария.

В заключение 35-летняя супруга голливудского актера выразила надежду, что их с фанатами общение продолжится, и они будут держаться вместе и в прекрасных и в сложных жизненных обстоятельствах. "Всем любви и признательности", – пожелала жена Алека Болдуина.