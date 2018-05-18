У 60-летней звезды Голливуда родился пятый ребенок

Знаменитый американский актер Алек Болдуин рассказал о прибавлении в семействе. Его 34-летняя жена родила мальчика.
Артист поделился снимком из роддома в социальной сети Instagram. Теперь у Болдуина пятеро детей: четверо рожденных в нынешнем браке и дочь от отношений с актрисой Ким Бейсингер, передает Пятый канал.
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