У 60-летней звезды Голливуда родился пятый ребенок

Знаменитый американский актер Алек Болдуин рассказал о прибавлении в семействе. Его 34-летняя жена родила мальчика.

Артист поделился снимком из роддома в социальной сети Instagram. Теперь у Болдуина пятеро детей: четверо рожденных в нынешнем браке и дочь от отношений с актрисой Ким Бейсингер, передает Пятый канал.