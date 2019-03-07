"Морковка!?": муж потряс гениталиями перед носом Рапунцель из шоу "Дом-2"
Дмитрий усадил Ольгу в кресло, подарил леденец в форме сердца и красную розу. "Это еще не все", – отметил участник шоу "Дом-2" и начал раздеваться, неловко дергая конечностями в такт музыке.
"Я как будто в стриптиз-клубе! Вау! Секс! – улыбалась Ольга, плохо скрывая неловкость. – Что, еще штаны будешь снимать? Морковка?! Думала кукурузка будет!"
Дмитренко удалось развеселить жену. Увидев на любимом розовые трусы с изображением морковки, наклеенным аккурат на причинном месте, Ольга растаяла и искренне рассмеялась. Чтобы закрепить эффект, участник телестройки потряс гениталиями перед носом жены.
Видео, на котором звезда реалити-шоу извивается в эротическом танце, опубликовали в Instagram. Интернет-обыватели по-разному отреагировали на выходку участника шоу "Дом-2". Многие отмечали, что номер, исполненный Дмитрием, был очень смешной, однако совсем несексуальный.
"Какой ужас!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот тут он молодец))посмеялась от души", "Ну блин, парень заморочился, хоть так, как умел станцевал, молодец", "Молодец)))))))) 👆блин до слез смеялась", "Одни ребра просвечиваются, она что вообще на него забила?", "Молодец 👏 Димка , посмеялась от души , танец 👍не то что Йося Сашке танцевал", – отреагировали на танец звезды шоу "Дом-2" пользователи соцсети.
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