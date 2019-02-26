Рапунцель высказалась о трех миллионах за ребенка

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель намерена вернуться на проект. Родившая малыша участница телешоу продолжит искать свою любовь на телестройке.

Слухи о том, что за рождение ребенка на телепроекте "Дом-2" выплачивают три миллиона рублей – ложь. Рапунцель возмутилась, услышав вопрос об этом от журналистов.

"Думала, что в эту глупость поверили только самые отшибленные. Это ложь! Обратите внимание на то, кто это распространяет", - заявила телезвезда.

Имя малыша молодая мама пока не раскрывает. В ее планах - вернуться на проект и найти новую любовь. Отношения Рапунцель с отцом ребенка Ильей Яббаровым расстроились окончательно.

Впрочем, еще до родов всем было ясно, что они не будут вместе. Были слабые надежды, что появление малыша поможет скрепить союз, но и они вскоре испарились. Илья помогал Алене первую неделю, а потом вернулся на периметр и сделал предложение Рите Ларченко, пишет Teleprogramma.pro.

Рапунцель говорит об этом довольно спокойно. "Чувств у нас друг к другу нет, да и пути в жизни разные, планы тоже. У нас растет сын - это наши главные взаимоотношения с Ильей", – заявила Алена.

Илья признал, что отношения с Аленой Рапунцель – прошлый этап. Сын, по словам молодого человека, стал точкой соприкосновения, тем не менее каждый из них будет жить своей жизнью. Яббаров не сомневается, что Рапунцель вернется на проект и найдет свою любовь.