Рапунцель из "Дома-2" впала в истерику (видео)

Участник скандального реалити-шоу Дмитрий Дмитриенко обвинил свою супругу Ольгу Рапунцель в чрезмерном контроле. Звезда "Дома-2" не согласилась с мужем и расплакалась перед телекамерами.

Все свои претензии герой телепроекта озвучил перед остальными участниками во время встречи на Лобном месте. Дмитрий рассказал, что опоздал домой на час-полтора, чем была очень недовольна его жена. "Она закатила мне истерику: "Ты почему так поздно пришел?", – пояснил он. Ольга Рапунцель обвинила мужчину во лжи и начала плакать. Когда окружающие попытались ее успокоить, она бросила одеяло на Дмитрия и попыталась покинуть место. "Почему я все это терплю? Я хочу, чтобы ты больше со мной никогда не общался", – закричала женщина.

Пользователи раскритиковали поведение участницы "Дома-2". Они считают, что героиня реалити-шоу скрывает свои истинные мысли и чувства от публики. "Вечно плачет без слез. Так и играет на публику", "Чуть что – сразу ныть и уходить с Лобного места. Так наигранно плачет без слез", "Актриса погорелого театра. Хоть бы лук понюхала – слезы появились бы", – написали они.