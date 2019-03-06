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"Жить мне скоро будет негде": мать Тимати сделала неожиданное заявление

Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona280
Симона Юнусова, мать популярного рэп-исполнителя Тимати, сообщила о проблеме, которая неожиданно обрушилась на нее. Из-за пристрастия сына она может остаться без дома.
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Симона Юнусова стала популярна не меньше сына после того, как завела собственную страничку в Instagram, где регулярно рассказывает и показывает, как воспитывает внучку Алису. Дочь Тимати подарила модель Алена Шишкова. Расставшись, молодые люди сохранили хорошие отношения.

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Алиса живет с отцом и регулярно видится с матерью. Судя по публикациям, ее балуют подарками и вниманием, причем большую часть года девочка находится за границей. Она посещает несколько кружков, вместе с отцом занимается экстремальным спортом, под влиянием Тимати одевается далеко не как ребенок знаменитости.

Впрочем, есть у Алисы и кое-что общее с другими детьми – девочка купается в игрушках. Симона рассказала, что Тимати подарил наследнице целую тележку популярных куколок в пластмассовом шаре. "Как обычно, проблема появилась там, где я ее вообще не ждала", – констатировала мать Тимати.

После того как Алиса рассказала отцу об "особенной" кукле, рэпер стал скупать эти игрушки в каждом городе любой страны. "Жить мне скоро будет негде", – сделала неутешительный вывод Симона, увидев обилие шаров с куклами.

Впрочем, целую тележку игрушек Алисе никто не дал открыть. Мать Тимати пояснила: "Вместе с ней решили, что это будет поощрительный фонд за хорошие дела. Вот так я воспитываю папу!"

Автор: Наталья Аряева6 марта 2019, 11:02
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