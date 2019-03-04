Пожаловавшуюся на "бордовую задницу" Тодоренко заподозрили в беременности

Фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонников телеведущей. Подписчики решили, что звезда "Орла и решки" ждет второго ребенка.

Причиной многочисленных вопросов и даже поздравлений стал невинный снимок Регины Тодоренко, на котором телеведущая позирует в простом белом платье. Проницательные поклонники разглядели под свободным нарядом округлившийся живот звезды "Орла и решки".

"Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета, и весь следующий перелет я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя", - подписала снимок Регина Тодоренко.

Телеведущая призналась, что Дубай ей представляется городом будущего – он, по словам Тодоренко, вдохновляет и заставляет развиваться. Однако подписчиков больше заинтересовала внешность звезды. Они разглядели округлившийся живот.

"А животик-то снова кругленький", "Регина, вас с Владом можно снова поздравлять?", "Ты снова беременна? Поздравляю!", "Давайте на этот раз девочку!" – возбудились фолловеры. Однако Тодоренко эти вопросы проигнорировала.

Напомним, ранее Тодоренко раскритиковали за то, что она до последнего скрывала от своих подписчиков первую беременность. Первенец телезвезды и певца Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года.