Эксперты: Децл умер в результате осложнений серьезной болезни

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела Децла. И причина вовсе не в наркотиках и прочих запрещенных препаратах.

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердца. Исполнитель внезапно почувствовал себя плохо после выступления в кафе Ижевска. Прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь. О смерти артиста сообщил его отец на своей странице в Facebook. Похоронили рэпера на Пятницком кладбище.

Однако лишь сейчас, 4 марта, стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела Децла. Окончательные данные говорят о том, что рэп-исполнитель умер в результате острой сердечной недостаточности – последствия заболевания сердечно-сосудистой системы.

Даже после смерти вокруг имени Кирилла Толмацкого то и дело возникают скандалы. По слухам, его вдове Юлии подыскивают нового мужа. "Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", – пожаловалась она в соцсети. Женщина добавила, что должна, "как рабыня, выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял ее мужа во всех интервью".

По всей видимости, вдова Децла так и не смогла наладить отношения со свекром, музыкальным продюсером Александром Толмацким. Как отметила Юлия, отец рэпера "объявил ей войну". А ведь она воспитывает сына Децла.

Мальчик с нерядовым именем Антоний появился на свет в 2005 году. В одном из своих последних интервью рэпер подчеркнул, что, в отличие от своих ровесников, он очень рано обзавелся семьей. Примечательно, что на похоронах Децла убитый горем отец очень нежно прижимал к себе внука, которого не видел много лет. Однако наладить отношения родственникам, по всей видимости, пока не удалось.