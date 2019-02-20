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Оскандалившуюся вдову Децла сразил приступ

Децл. Фото: www.globallookpress.com
Сын покойного рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Тони заявил, что в результате поднявшегося скандала из-за инициативы журналиста Романа Супера, желающего снять фильм об артисте и последовавших за этим обвинений в его меркантильности, вдове рэпера стало плохо. Якобы "от горя и стыда" женщину сразил сердечный приступ.
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На своей официальной страничке социальной сети Instagram 13-летний Тони опубликовал свежий пост, в котором объяснил, почему он "чмырит" Романа Супера. Для начала он сообщил, что тот никогда не нравился его отцу Кириллу Толмацкому.

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Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

"Роман решил заработать на человеке после его смерти хотя мой папа всегда был против этого и 99% а то и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более что откуда роман возьмёт материал если ни я ни мать и бабушка не дадут ему интервью. Плюс Александр Яковлевич не может толком ни чего ему рассказать т.к. Не учавствовал в жизни сына (моего отца 15 лет.) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начал свою речь Тони.

Далее он покаялся в том, что обозвал Романа Супера, и сообщил, что шумиха негативно сказалась на его матери. "Мы еле еле перебиваемся без денег а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3 с половиной лимона, ну простите что назвал его тварью я был в глубоком ужасе и бешенстве.. И из за того что супер собирал деньги на свой фильм у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление и она чуть не умерла от сердечного приступа еле успела выпить таблетки от сердца спасибо что рядом были друзья", – рассказал сын рэпера Децла.

Тони убежден, что, если Роман хочет снять фильм, то должен делать это на собственные средства. "Я чуть не остался сиротой, это СЕРЬЕЗНО! НАПОМНЮ МОЙ ОТЕЦ НЕ ПОПРОШАЙНИЧАЛ ДЕНЬГИ НА СВОИ ПРОЕКТЫ!!!" – завершил свой пост подросток.

Напомним, рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердца. Исполнитель внезапно почувствовал себя плохо после выступления в кафе Ижевска. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь артиста. О смерти Кирилла Толмацкого сообщил его отец на своей странице в Facebook. Похоронили рэпера на Пятницком кладбище

Автор: Наталья Аряева20 февраля 2019, 09:59
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Как менялся Децл от 0 до 33

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