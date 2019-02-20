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Лихач из "Уральских пельменей" попал в серьезную аварию

Вячеслав Мясников. Кадр youtube.com
Шоу "Уральские пельмени" едва не лишилось одного из своих лидеров. Вячеслав Мясников перевернулся, катаясь на снегоходе.
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Видеосъемку своих экстремальных развлечений звезда "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников опубликовал на станице в Instagram. Шоумен носился по снежному полю на огромной скорости.

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"Рекламирую зиму! Зима – прекрасное время! Рулю я. Кого прокатить в таком режиме?", – обратился артист "Уральских пельменей" к подписчикам.

Один из трюков, которые выполнял участник "Уральских пельменей", окончился неудачно. Мясников потерял равновесие и снегоход перевернулся. К счастью, скорость артист успел сбросить, так что обошлось без серьезных травм.

Катание на снегоходах – далеко не безопасное развлечение. В 2001 году трагедия случилась с известным ведущим и автором детских программ на телевидении Сергеем Супоневым. Его снегоход занесло на льду, он влетел в мостки речной пристани и разбился насмерть.

Подписчики звезды "Уральских пельменей" обеспокоены. "Вячеслав, будьте осторожны! Вы нам нужны целым и невредимым!", "Зима зимой, но будь поосторожней!", "Берегите себя", – призывают актера комментаторы.  – заметили в комментариях поклонники шоу "Уральские пельмени".

Напомним, недавно "Уральские пельмени" приехали с концертом в Екатеринбург – и узнали, что в городе эпидемия гриппа. Из-за вспышки болезни закрыты все учебные заведения.Чтобы не допустить массового заражения среди своих зрителей "Уральские пельмени" решили выдать им медицинские маски. Артистов так вдохновила эта идея, что они похвастались ею в соцсетях. 

Автор: Андрей Евлампиев20 февраля 2019, 17:19
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