"Порнушечка": звезда шоу "Дом-2" Ольга Солнце показала обнаженное фото
Ольга редко демонстрирует откровенные снимки. Максимум, что можно увидеть в ее Instagram, – это фотографии с отдыха в купальнике. Меж тем, на днях звезда шоу "Дом-2" опубликовала кадр, который удивил фанатов.
Солнце предстала обнаженной. Она сидит в ванне, наполненной водой. Девушка скрестила и приобняла ноги руками, чтобы прикрыть бюст. Ниже Ольга написала о просмотренных за зиму сериалах.
Фолловеры звезды "Дома-2" с юмором отреагировали на пикантный пост. "Солнц, какая Беркова тебя укусила :D (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нежно...", "что за порнушечка🤘🌹🔥😉😂", – писали они ей.
Меж тем, Солнце не растерялась и нашлась с ответом. "Ну чтобы пост прочитали и сериалов насоветовали)))", – написала Ольга поклоннику.
Напомним, Ольга Солнце покинула шоу "Дом-2" более 10 лет назад. За периметром телестройки она занялась карьерой диджея и теперь выступает в клубах по всей России. Многие поклонники реалити уверены, что первые участники реалити были настоящими, поэтому у Ольги много поклонников в Сети, которые пристально следят за ее жизнью.
Солнце информирует фолловеров о поездках за границу и работе. Меж тем, о личной жизни звезда шоу "Дом-2" не распространяется.
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